AC/DC echa el cierre a su histórica gira de regreso: ¿el show debería continuar?

La banda, fiel a su estilo, ha acometido durante todos estos conciertos un repertorio inamovible pero denso y exigente , al principio con un ambicioso setlist de 24 canciones que pronto ajustaron a 21 para no forzar tanto a Johnson. Además, el sistema de dar un concierto cada cuatro días ha sido perfecto para que los miembros de la banda afrontaran en perfectas condiciones cada nuevo show, incluso si tantos días de descanso significaban aumentar los costes de la gira. Y cada noche Angus rejuvenecía hasta límites absurdos en sus apoteósicos cara a cara con el diablo de 'Let There Be Rock'.

Más allá de eso, la banda podría volver al viejo continente en 20025 antes que ir a EEUU, donde normalmente no actúan en los grandes recintos que asegurarían la viabilidad económica de la gira. El rotativo francés 'Le Parisien' reveló la semana pasada que existen dos fechas reservadas en el Stade de France parisino de cara a nuevos shows de AC/DC en 2025. Así que no sería imposible volver a verlos el próximo año en Madrid y Barcelona, ciudades relegadas en la gira de este año en favor de Sevilla. For those about to rock, we salute you!