Toda banda de rock empieza su camino en algún sitio. Puede ser un sótano, un garaje o un antro al que van cuatro gatos a verles tocar. En el caso de The Beatles, ese cuartel general de referencia era, antes incluso que de The Cavern y de que llegara Ringo Starr, un club situado en el número 8 de Haimans Green, en Liverpool. Se llamaba The Casbah Coffee Club y allí actuaron más de 40 veces durante el inicio de su carrera, y 13 veces cuando aún eran The Quarrymen. Ahora ese mítico local ha sido transformado en apartamentos para alquilar a través de Airbnb. Pero la conexión Beatle continúa, ya que las habitaciones están decoradas con temática de los Fab Four.