"He reunido a la banda": Oasis y otros grupos que volvieron cuando ya nadie lo esperaba

Cuando a Axl Rose le preguntaron en 2012 sobre la posibilidad de reunir a los Guns N'Roses originales -es decir, los que incluían a Slash y Duff McKagan, y no ese puñado de mercenarios con los que el cantante venía presentándose- , el rubio vocalista contestó "not in this lifetime (no en esta vida)". Irónicamente ese sería el nombre de la gira con la que Axl enterraría el hacha de guerra con sus antiguos compañeros. Más de dos décadas después del 'Use Your Illusion Tour' de 1993, Guns N' Roses volvían a girar con la alineación más parecida posible a la que dominó el mundo del rock a principios de los 90. Tan exitoso fue el reencuentro -584 millones de dólares y 5,37 millones de entradas vendidas- que se ha prolongado durante los últimos años. Eso sí, para escuchar un nuevo álbum aún habrá que esperar.