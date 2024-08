Mariah Carey pierde a su madre y su hermana el mismo día: la complicada relación que mantuvo con ellas

“Cuando tenía 12 años mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del dedo meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”, contaba en el libro. Cuando empezó a ser famosa con apenas 20 años comenzaron los celos maternales. "Los celos son parte del éxito, pero cuando la persona es tu madre y se revelan a una edad tan temprana, es particularmente doloroso", explicaba la intérprete de 'All I want for Christmas is you'.