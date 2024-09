20 años del 'American Idiot': por qué Billie Joe Armstrong, de Green Day, sigue deseando que acabe septiembre

Hace solo unos días Green Day estaba dando un concierto en Detroit cuando el equipo de seguridad irrumpió al escenario y sacó a los músicos prácticamente a empujones. ¿La causa? A un tío se le había ocurrido utilizar un dron sobre el concierto sin autorización previa y durante algunos larguísimos minuto la policía se temió lo peor. No parecía empezar bien septiembre para los de California . Pero no es ni con mucho lo peor que le ha pasado su líder, Billie Joe Armstrong en este mes.

Fue entonces cuando ocurrió algo imprevisible. Mientras la banda se encontraba en pleno porceso de grabación de el que sería su séptimo álbum, al que habían bautizado 'Cigarettes and Valentines', alguien les robo las cintas. Con todo el trabajo perdido y antes de intentar regrabar el disco maldito, Billie Joe les propuso a sus compañeros empezar de cero. El resultado fue un disco completamente distinto, una suerte de opera rock (en realidad esto suena un poco pretencioso para lo que terminaría siendo) inspirada en discos clásicos de The Who como 'Tommy' y llena de rabia contra la administración Bush . Los chicos habían encontrado nuevamente el camino.

Desde que el pegadizo riff del tema 'American idiot' ataca los oídos los fans de los de California supieron de inmediato que estaban de vuelta. Pero lo que no se esperaban eran la narrativa (centrada en un personaje, Jesus of Suburbia), las canciones de 10 minutos y cinco partes, las meditaciones melancólicas y las diatribas en tiempo de balada como la exitosa 'Wake me up when september ends' cuya historia se remonta a cuando murió el padre de Billie Joe, cuando este tenía apenas diez años. Cuenta la leyenda que, incapaz de soportar el dolor, el niño huyó del funeral para encerrarse en su habitación. Cuando su madre fue a buscarlo la respuesta del crío fue 'Despiértame cuando termine septiembre'.