Patti Scialfa, la esposa de Springsteen, revela que tiene cáncer de sangre: síntomas a los que estar atentos

Lo cuenta Scialfa en el documental ‘Road diary: Bruce Springsteen and the E Street Band’, en el que se recoge la preparación de la gira mundial del año pasado del rockero de New Jersey: “Viajar ha sido un desafío para mí. En 2018, Bruce y yo estábamos representando una obra de teatro en Broadway. Me diagnosticaron mieloma múltiple en etapa temprana (...) He estado actuando con esta banda durante 40 años, pero hacer giras se ha convertido en todo un desafío para mí”.