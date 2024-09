Ya han pasado 23 años: la sorprendente lista de las canciones que se prohibieron tras el 11-S

Si hubo una banda que se vio directamente afectada por este fenómeno fue Rage Against the Machine , puesto que todo su catálogo fue censurado. Las diatribas del grupo contra el capitalismo y la sociedad americana eran demasiado para un país que en aquel momento se preparaba para adoptar la conocida como Ley Patriota, que recortó muchas libertades en aras de la seguridad nacional. En general los grupos de rock duro y heavy metal que usaban una terminología cercana a la violencia también se vieron perjudicados. AC/DC vieron cómo hasta siete de sus temas, de 'Shoot to Thrill' a 'Higway to Hell ', se colaban en la lista de moralmente inaceptables.

Hubo señalados más o menos obvios, como el 'Knockin' on Heaven's Door' de Bob Dylan en cualquiera de sus versiones, o 'Stairway to Heaven' de Led Zeppelin por sus referencias al cielo; 'Another One Bites the Dust', de Queen, por su tono belicoso, o el 'The End', de The Doors, por invocar un escenario apocalíptico con el que nadie se sentía cómodo. Pero la censura llegó a niveles ciertamente desmedidos, cuando no infantiloides. Quedaron señaladas cosas tan poco susceptibles de herir sentimiento alguno como el 'Walk Like an Egyptian' de las Bangles por sus "referencias a Oriente Medio", 'Ticket to Ride' de los Beatles porque en la canción alguien tenía un billete para viajar, o 'In the Air Tonight' de Phil Collins porque en aquel momento "nadie quería ver cosas en el aire".