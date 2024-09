Rubén Pozo, orgulloso de que su hijo deje los estudios por el heavy: “A mi generación nos marcó the Doors, a él Mötley Crüe”

A Rubén Pozo su padre le inculcó su amor por el rock and roll poniendo sin parar los vinilos de los Rolling Stones, Bob Dylan, The Who y Led Zeppelin. Hizo un buen trabajo, tan bueno que el chaval terminó formando una banda, Buenas Noches Rose, y después otra. Con Pereza tocó el cielo y después aprendió a sobrevivir como un llanero solitario. Y por el camino no se olvidó de transmitir a su propio hijo, Leo, la misma pasión que le insuflaron a él. Es lo que tiene el rock, que es contagioso.