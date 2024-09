Muere Fernando Ponce de León, el alma del sonido de Mägo de Oz, a los 59 años

Que levante la mano quien nunca haya bailado (o agitado su melena al viento) al son de la 'Fiesta pagana' en cualquier fiesta de pueblo o verbena popular que se precie de serlo. Fernando Ponce de León , con su distintiva flauta , era pieza clave en el sonido de aquel tema emblemático del rock español y de toda la obra de Mägo de Oz . El músico, que no estaba en la banda desde 2010, ha fallecido a los 59 años a causa de un fallo multiorgánico ante el que los médicos de la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, no pudieron hacer nada, según informa Rafabasa.com .

Ponce de León formó parte de la época dorada de Mägo de Oz y participó en sus discos más populares : 'La Leyenda de la Mancha' (1998), 'Finisterra' (2000), 'Gaia' (2003), 'Belfast' (2004), 'Gaia II: La voz dormida' (2005), 'The Best of Oz' (2006), 'La Ciudad de los árboles' (2007) y 'Gaia III: Atlantia' (2010). Sus aportaciones a la flauta travesera, el whistle y la gaita acentuaron el sonido folk metal de la banda madrileña, una de esas que siempre ha contado con tantos fanáticos admiradores como furibundos detractores.

"Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras. Su legado musical perdurará siempre así como perdurará él en mi memoria allá donde esté", escribía el vocalista del grupo, José Andrëa, en sus redes.