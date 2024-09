'Pafuera telarañas', el rompedor disco debut de Bebe, cumple dos décadas

Por todo eso, seguramente a muchas mujeres les resultó sorprendente la virulencia con que Bebe ejemplificó un 'movimiento' que, por otro lado, es casi inherente a todas las revoluciones: tarde o temprano se vuelven conservadoras. Es decir, intentan preservar sus propios logros. Normal. No se puede luchar tanto sin exigir la salvaguarda de ciertos principios. Bebe lo expresó de forma directa y, para muchas, polémica: si ya en 2017 en plena eclosión de la lucha feminista, había afirmado no identificarse como tal -"nunca lo he sido y nunca lo seré. Soy una mujer, eso es lo que soy"- para 2021 su 'saludo' por el día de la mujer ya era este: "Feliz día a todas las mujeres que desde hace muchos años hicimos el camino para que un montón de descerebradas se lo encontraran todo hecho y puedan salir a gritar que quieren volver solas y borrachas a casa. Feliz día a las mujeres que sabíamos que podíamos ser iguales sin odio, que estudiamos y trabajamos codo con codo con compañeros y que volvimos a casa con amigos, que mimamos a nuestros hombres porque queremos y porque nos miman. Y feliz día a las mujeres que supieron escuchar un guapa con una sonrisa y un rubor, y por último, ¡feliz día a todas las mujeres que no necesitamos una manifestación para saber que somos iguales!".