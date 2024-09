La sorpresa que la hija de Sole Giménez le ha dado tras muchos meses viviendo fuera: "La mayor de mi vida"

" Ahora ya entiendo la expresión 'caerse de culo' ", escribía Sole, que no pudo evitar que el conmovedor abrazo que le dio a su hija nada más verla diese con las dos en el suelo. " Me han dado la mayor sorpresa de mi vida!!! Mi hija Alba se ha presentado en casa sin avisar después de estar 9 meses fuera… casi muero de la emoción!!!", añadía la cantante.

"Quien me conoce de verdad sabe que siempre me ha dado vergüenza cantar... pero este parón vital me ha hecho pensar y valorar las cosas que me llenan y las que me sobran, y cantar me llena. Mucho", confesaba Alba, que en casa siempre había practicado duetos con su madre.