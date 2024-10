La historia de amor de Robert Smith y su esposa Mary Poole en tres canciones

Es una de las historias de amor más longevas del rock: el líder de The Cure se caso con su amor del colegio

Se casaron hace ya 36 años y a lo largo de las décadas el le ha compuesto algunas canciones emblemáticas

Smith y The Cure sacan nuevo álbum en breve y este promete devolver a las banda a sus raíces más ocuras

Esta es la típica historia de chico conoce a chica, se enamoran y uno de los dos se convierte en sumo sacerdote global de los deprimidos y los suicidas. Robert Smith conoció a Mary Poole cuando tenía sólo 14 años en la Escuela Integral St. Wilfrid en Crawley, Inglaterra, ambos estaban en clase teatro y el futuro líder de The Cure tuvo que hacer acopio de valor para pedirle que fuera su compañera de proyecto. Casi 15 años después de conocerse, un ya exitoso Robert le escribiría "Lovesong" -una de las canciones de amor más cool de la historia -como regalo de bodas.

¿Queréis hablar de amor? En 1996 Smith le dijo a la revista Pop: "Mary significa algo tan inabarcable para mí, que en realidad no creo que se haya dado cuenta de lo mucho que he dependido de ella todos estos años que hemos estado juntos. Ella siempre ha sido la que me ha salvado cuando he sido más autodestructivo, ella siempre ha sido la que me ha atrapado cuando he estado demasiado cerca de desmoronarme por completo, y si ella hubiera desaparecido -lo siento, sé que al decirlo estoy alimentando esa imagen irritante y miserable que tengo -, creo que me habría suicidado".

Lovesong

"Cada vez que estoy solo contigo / me haces sentir en casa otra vez". La letra se sucede con variantes: "me haces sentir completo otra vez" "divertido otra vez", "joven otra vez", "libre otra vez", "limpio otra vez". La canción fue lanzada como sencillo en agosto de 1989 y fue un éxito a nivel mundial, llegando al puesto número 2 del Billboard Hot 100 Chart, siendo el sencillo más exitoso de la banda en los Estados Unidos a la fecha. Aparentemente las giras motivadas por el creciente éxito de The Cure motivaron que Smith hiciera esta sincera confesión sobre lo que es significa estar lejos y estar cerca: “Por muy lejos que esté, siempre te querré / Por mucho que me quede, siempre te querré". Por favor, lloren.

Just like heaven

'Show me, show me, show me how you do that trick' debemos haber repetido miles de veces todos los que estamos leyendo este artículo. Aunque según Smith la cosa empezó como un recuerdo de infancia -el truco al que se refiere, sería un truco de mago- pronto admitiría que "en otro nivel, se trata de un truco de seducción, algo posterior en mi vida". La letra fue inspirada por un viaje que el y Mary hicieron a a Cabo Beachy, en el sur de Inglaterra. En 2005 la revista Entertainment Weekly colocó a 'Just Like Heaven' en el número 25 en su lista de 'Las 50 mejores canciones de amor', diciendo: "Resulta que los chicos que usan delineador negro de ojos pueden ser felices".

Pictures of you

Sobre este tema de ritmo medio de The Cure, cuarto sencillo del mítico 'Disintegration' (1989), corren también leyendas. Se dice que hubo un incendio en casa de Smith y que cuando este fue a ver los restos quedó muy impresionado por encontrar entre los restos unas fotos de Mary en su propia cartera chamuscada. Una de esas fotos fue la portada del sencillo por cierto. "Eras blanca como una piedra, tan delicada/ Perdida en el frio / Siempre estuviste tan perdida en la oscuridad/ Y recuerdo que solías ahogarte lentamente, / eras como ángeles."

Bonus Track: 'Plainsong'

Hay un video rulando en la web. Es del año pasado. Robert Smith (65 años) está cantando 'Plainsong' en el escenario pero dándole la espalda al público. ¿Gesto dark? Naaaaa: está cantándole la canción a su mujer, de 66, a quien vemos medio oculta tras las bambalinas.

Plainsong

"Creo que está oscuro y parece que llueve", dijiste

"Y el viento sopla

Como si fuera el fin del mundo", dijiste

"Y hace tanto frío, es como el frío que sentirías si estuvieras muerta"

Entonces sonreíste por un segundo

"Creo que estoy vieja y siento dolor", dijiste

"Y todo se está acabando

Como si fuera el fin del mundo", dijiste

"Y hace tanto frío, es como el frío que sentirías si estuvieras muerta"

Entonces sonreíste por un segundo

A veces me haces sentir

Como si viviera en el borde del mundo

Como si viviera en el borde del mundo