La estupenda profesionalidad de Samantha Fox tras tropezarse en un concierto en Zaragoza

Al menos así lo ven desde el ayuntamiento de la capital aragonesa, organizador de los fastos, que compartían el momento en sus redes sociales. La cantante de 'Touch Me' y 'Nothing's Gonna Stop Me Now' se vio, de hecho, súbitamente detenida cuando, de hecho, se tocó con uno de los amplificadores, al parecer mal colocado, del escenarios y acabo por los suelos al ritmo de 'I only want to be with you' y para consternación de los presentes.