Reencuentro de colegas: Coque Malla reunirá a Los Ronaldos para celebrar sus 40 años en la música

Seguramente Los Ronaldos fueron el último gran grupo de rock que legó la Movida madrileña, un soplo de aire fresco e irreverencia que se prolongó desde 1987 hasta 1998, cuando decidieron echar la persiana sin muchas explicaciones. Coque Malla , su líder, emprendió entonces su propio camino, uno que esporádicamente se volvería a cruzar con el de sus viejos compañeros para conciertos puntuales. Sin embargo, Coque no tocaba con Los Ronaldos desde 2008, un largo 'stand-by' al que se pondrá fin el 31 de enero de 2025 , con el inicio de la gira con la que el cantante y compositor de 'No puedo vivir sin ti' celebrará su 40 aniversario en la música .

El Wizink Center madrileño será testigo de una noche llena de emociones en la que el artista madrileño repasará una de las trayectorias más respetadas y queridas de la escena musical patria con un concierto que estará plagado de recuerdos y éxitos. Serán muchos los amigos y colegas de profesión los que se sumarán a la fiesta, y los primeros invitados especiales que se han anunciado no podían ser otros que Los Ronaldos.

"Ni uno solo de los invitados va estar ahí porque sí. Todos han sido muy importantes por distintas razones y en distintos momentos. Tanto, que mi paseo por la música, mis canciones, mis discos, e incluso mi vida, no hubiese sido la misma sin ellos. Como comprenderéis también, esos tres tipos que me acompañan en la foto, a los que quiero y añoro todos los días, son los más importantes, y esa noche no pueden faltar y tocarán conmigo algunas canciones de aquellos años. Señoras y señores, mi grupo favorito: Luis Martín, Ricardo Moreno y Luis García. Efectivamente: Los Ronaldos", anunciaba el propio Coque Malla en sus redes sociales.