Lo primero que hay que dejar claro es que no hay una respuesta clara y directa, y que son muchos los nombres que los expertos barajan como precursor de este género musical. Tanto es así que incluso hay quien afirma que “You Really Got Me” de los Kinks en 1964 sería la agraciada, aunque en realidad queda un poco lejos de lo que realmente caracteriza a este género. Hay algo más de quorum con otras piezas y grupos musicales, y serían los siguientes:

En la discusión sobre el origen del heavy metal es imposible no mencionar de alguna manera a Led Zeppelin y Deep Purple. Aunque ambas bandas se movían más en el terreno del hard rock y el blues rock, su influencia en el desarrollo del heavy metal es innegable. Canciones como "Dazed and Confused" de Led Zeppelin y "Smoke on the Water" de Deep Purple introdujeron a las multitudes a sonidos más pesados y estructuras musicales mucho más complejas, allanando el camino para las futuras generaciones de bandas de metal.