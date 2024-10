Los Planetas , la icónica banda de indie español , ha tenido una trayectoria que ha estado marcada por tanto por sus éxitos, como por las tensiones internas que estuvieron a punto de llevar al grupo a la disolución. Uno de los episodios más críticos en la historia del grupo ocurrió a mediados de los años 90 , cuando la bajista original, May Oliver, decidió abandonar la banda. Este hecho no solo supuso un golpe personal para los integrantes, sino que también representó un punto de inflexión que puso en riesgo la continuidad del grupo.

May Oliver fue una figura clave en la formación de Los Planetas. Su salida en el año 1996, después de un concierto en el festival BAM de Barcelona, dejó al grupo en un estado de incertidumbre. La tensión que se vivía dentro de la banda, producto de las exigencias de la industria musical, y el agotamiento por las constantes giras, fue uno de los factores que la llevó a tomar la decisión de marcharse. May explicó que se sentía atrapada en un estilo de vida que no compartía y que su pasión por la música chocaba con las demandas del mundo de la industria.