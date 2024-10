Es por eso que la asociación benéfica británica Marie Curie , una de cuyas labores consiste en ayudar a las personas a cuidar de esos últimos momentos, decidió indagar sobre aquellas canciones que más han acompañado a las personas que se despiden y a las que quedan. Y no sorprende que encabece la lista el himno oficioso de quienes han vivido una vida plena: 'My way' el clásico de Frank Sinatra . Curiosamente, 'My way' es una 'versión' de 'Comme d'habitude' de Claude Fraçois que habla de una pareja atrapada en la rutina, es decir de todo lo contrario. Pero esa es otra historia. En la versión escrita por Paul Anka, e inmortalizada por Sinatra, se trata de un canto de despedida en el que se revisa la propia vida con bastante orgullo y satisfacción.

Entre las canciones más escuchadas en esos momentos de despedida figuran también temas como 'I will always love you' de Whitney Houston; 'The best', de Tina Turner, 'Over the rainbow' de Judy Garland o incluso 'Girls just wann have fun", de Cindy Lauper.