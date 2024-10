Van Halen, AC/DC, Queen: bandas que cambiaron a sus cantantes icónicos (y cómo resultó)

Pero no hace falta ir tan lejos para encontrar casos parecidos. Para algunos fans de Olé Olé , la banda será siempre aquella de Vicky Larraz diciendo 'No controles', pero para otros, la mayoría quizá, es la banda de Marta Sánchez cantando 'Lili Marleen'. En este caso se dió además la surrealista situación de Larraz tuvo que presentar en Televisión a la nueva vocalista de su propia banda.

Y ni que decir de Queen, que como todos sabemos 'era' Freddie Mercury. Aquí la cosa estaba tan clara, por imposible tras la muerte de Freddie, que John Deacon, su emblemático bajista, no sólo se largó, sino que no volvió a pisar un escenario en su vida, y a los otros miembros del grupo, Brian May y Roger Taylor no les quedó más que seguir con el proyecto con una + que hablaba por sí sola: Queen + Adam Lambert, Queen + Paul Rodgers... nunca fueron Queen en realidad, pero el modelo le permitió a los septuagenarios Taylor y May seguir haciendo música juntos.