Más bandas con fecha de caducidad: el día exacto en que The Cure dejará de tocar

Tal como hiciera Chris Martin, de Coldplay hace unas semanas, Robert Smith acaba de decir cuándo seré el fin de The Cure

Se trata de una de las bandas más representativas del rock gótico británico y una de las más influyentes de los 80 y 90

El anuncio llega cuando los fans esperan con ansiedad su nuevo álbum, el primero en 16 años

¿Es lo 'emo' compatible con la tercera edad? El primera sencillo que publicó The Cure en su ya longeva trayectoria se inspiraba en 'El extranejero' de Camus y tenía un título polémico: 'Matando a un árabe'. Todo esto para decir que en The Cure -probablemente podríamos reemplazar el nombre de la banda por el de Robert Smith y sería lo mismo- siempre han convivido siempre un existencialismo adolescente y un desdén post punk a partes iguales. ¿Es compatible todo eso con la tercera edad? Lo era hasta hace dos días. Pero ya no.

El 8 de mayo de 2029 se cumplirán 50 años -¡¡¡¡50 años!!!- del lanzamiento del primer álbum de The Cure, 'Three imaginary boys', una placa de atmósfera bastante 'garage' que carecía de los hitazos que se le agregaron a la versión americana publicada un año después: 'Boys don't cry' (como terminó llamándose esa edición del disco), 'Jumping Someone Else's Train' o esa joya precoz que es la mencionada 'Killing an arab'.

El caso es que dentro de poco menos de cinco años habrá pasado medio siglo de todo eso y según ha dicho Robert Smith en una entrevista publicada en la propia web de la banda, "ya está, eso será todo". ¿Agotamiento? ¿Pudor? ¿Fin de las existencias de delineador? No lo sabemos. Pero es que, además, para el músico el 2029 tiene también otro significado especial: “Cumplo 70 años en 2029, y es el 50 aniversario del primer álbum de Cure. Si llego hasta ahí, ya está".

¿Qué pasará con la banda hasta entonces? Bueno, para empezar siguen haciendo música. 'Songs of a Lost World', su primer disco de esta su, :(, última etapa llega después de 16 años este 1 de noviembre. Y por lo que hemos podido escuchar hasta el momento, siguen siendo The Cure, que ya es decir bastante. Además, Smith ha asegurado que seguirán girando. "Mientras tanto, me gustaría incluir los conciertos en el plan general de lo que vamos a hacer" ha dicho.