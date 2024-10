Los baches de salud y economía que atravesó Paul Di'Anno, el primer cantante de Iron Maiden, muerto a los 66 años

Paul Di’Anno ha fallecido a los 66 años de edad. El cantante, aunque en más de una ocasión confesó que cuando vio a Iron Maiden por primera vez en el club Cart & Horses no le gustó, terminó convirtiéndose en vocalista de la banda de heavy metal tras la salida del que hasta entonces había sido su cantante, Dennis Wilcock.

En mayo de 2022, instante en el que protagonizó un vídeo de 15 segundos en el backstage de uno de los conciertos de Iron Maiden, Paul había viajado a Chile desde Croacia, donde se encontraba recibiendo un tratamiento de drenaje linfático para poder someterse a una operación de rodilla. Para la intervención, tuvo que pedir ayuda económica a la banda según confesó a MB Live: “La última parte la hicieron, porque me quedé sin dinero. Ha sido muy caro. Porque cuando me enfermé por primera vez, tuve que ser evacuado de Argentina, lo que me costó mucho dinero, en un avión médico privado y todo eso de regreso”, se sinceró. También los fans de la agrupación crearon una colecta por medio de crowfounding con la que consiguieron reunir más de trece mil libras.