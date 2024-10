A Thom Yorke le importa "una mierda" tu nostalgia

Thom Yorke ha pasado de estar harto de que le pidan que se toque 'Creep' a estar harto de que le pregunten para cuándo lo nuevo de Radiohead. De hecho, Radiohead ya puede considerarse 'su anterior banda' ya que desde antes de la pandemia (y principalmente durante la pandemia) tanto Yorke como el guitarrista Jonny Greenwood decidieron seguir trabajando juntos pero en proyecto paralelo llamado The Smile . Y es por eso que durante una reciente entrevista en Louder Sound ha dicho que el que los fans de Radiohead no dejen de preguntar sobre el futuro de la banda es algo que de lo que "ni siquiera soy consciente y francamente me importa una mierda".

¿Entonces, volverá Radiohead alguna vez? Suponemos que sí. Después de todo, hubo un tiempo en que Yorke odiaba la sola idea de volver a escuchar a un estadio lleno coreando los lastimeros versos de 'Creep'... hasta que se reconcilió con el tema. De momento, la reconciliación con Radiohead -la banda no solo no sea ha peleado sino que incluso ensayaron juntos 'por diversión' hace unos meses- parece estar muy lejos. "No creo que sintamos la necesidad de estar a la altura de nada -ha dicho Yorke refiriéndose al proyecto The Smile-. Estamos en esta posición privilegiada en la que todavía podemos hacer música gracias a Radiohead, así que no nos quejamos".