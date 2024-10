Después de décadas condenado al ostracismo, el vinilo había vuelto para quedarse. O al menos eso nos habían contado. Los viejos LPs volvían a estar de moda en los últimos años, no solo entre coleccionistas y melómanos veteranos enamorados del crujido de la aguja sobre los surcos, sino también entre unas nuevas generaciones que adquirían en el resucitado formato físico los nuevos álbumes de ídolos como Taylor Swift o Harry Styles. Sin embargo, este resurgimiento podría estar llegando a su fin, según Billboard. Entre 2023 y 2024 las ventas de vinilos en EEUU han caído un 33,3% , más que los CDs (19,5%) o los álbumes digitales (8,3%). ¿Cómo se explica semejante desplome en tan poco tiempo? ¿Ha estallado la burbuja del plástico negro?

Las causas hay que buscarlas en factores económicos más que en la pérdida de relevancia del formato. O dicho de otra forma, al público le sigue gustando el vinilo, pero le parece muy caro. De hecho, no es una mera percepción. Antes de la pandemia las novedades apenas rondaban los 20 euros, y ahora alcanzan sin problema los 30 o 35 euros . Los vinilos dobles suben a 45 . Son precios desorbitados que terminan convirtiendo el elepé en un objeto para las élites .

De hecho, los álbumes de rock clásicos que vuelven a ser relanzados en este formato lo hacen en versiones de lujo con precios prohibitivos. Recientemente Green Day reeditó su clásico 'American Idiot' en un paquete de 8 LPs al módico precio de 200 euros. Y U2 se sumarán en breve a esta tendencia con la reedición de su último álbum superventas, 'How to Dismantle an Atomic Bomb', de 2004, en una edición Super Deluxe Collector de 275 euros.