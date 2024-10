Chimo Bayo es uno de los nombres más icónicos de la Ruta del Bakalao y su canción "Así me gusta a mí" es un verdadero himno del movimiento. Lanzada en 1991, se convirtió en un éxito inmediato, no solo en España, sino en toda Europa. Con su característico "¡Hu-ha!" , esta canción capturó la esencia de la cultura del bakalao: la libertad, la energía y la irreverencia . Es imposible hablar de la Ruta del Bakalao sin mencionar a Chimo Bayo, quien logró fusionar ritmos techno con letras pegadizas que se quedaban grabadas en la memoria colectiva.

"The Legend" de DJ Skudero es otro de los temas emblemáticos de la Ruta del Bakalao. Con su ritmo frenético y sus melodías contundentes , esta canción representa la esencia del sonido bakalao más puro : una combinación de ritmos rápidos y un beat intenso que incitaba al baile sin tregua. DJ Skudero fue uno de los DJs que ayudó a moldear el sonido que definió la época, y "The Legend" es prueba de su influencia en la escena.

Otra canción fundamental de la Ruta, "Esta sí, esta no" de Chimo Bayo, es famosa por su estribillo pegajoso y su letra sencilla pero impactante . El tema encapsula la diversión desenfadada y la energía inagotable que caracterizaban a la escena del bakalao. Su lanzamiento fue un éxito rotundo y su estribillo, "Esta sí, esta no, yo no me aclaro", se convirtió en parte del vocabulario común de la juventud de la época .

Los clubes de la Ruta del Bakalao también se caracterizaron por su apertura a diversos estilos musicales, y "Rain" de The Cult fue un tema que trajo influencias del rock alternativo y el heavy-glam a las pistas de baile. Esta canción se convirtió en un referente para una parte de la audiencia que, aunque no venía directamente del techno, encontró en la Ruta un lugar donde convergían diferentes estéticas y sonidos. José Conca, uno de los DJ más influyentes de la discoteca Chocolate, fue conocido por mezclar este tipo de canciones en sus sesiones matutinas, convirtiendo "Rain" en un símbolo del final de la noche y del comienzo de un nuevo día .

"Because the Night" de Patti Smith fue una de esas canciones que, aunque no formaba parte del techno, encontró un lugar especial en la Ruta del Bakalao. La melancolía y la poesía de la canción se fusionaban con la atmósfera nocturna, convirtiendo el momento de escucharla en una experiencia casi mística para los asistentes. En clubes como Chocolate, donde se buscaba también la conexión emocional con la música, "Because the Night" se convirtió en un tema fundamental para crear ese ambiente único que caracterizó a la Ruta.