Chopin lanza nuevo single: hallan por casualidad un vals perdido del célebre compositor

Nota para padres de adolescentes: si alguna ves tenéis que explicarles qué es el romanticismo -para que no sigan creyendo que tiene algo que ver con la rom com de turno- basta sentarles un rato y enchufarles el Nocturno Nº 2 de Frédéric Chopin (que es como decir el 'Highway to hell de AC/DC) y decirles que aquello no es una canción de amor. Se tarda exactamente cinco minutos con dos segundos.