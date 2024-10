Es en este contexto donde surge la campaña 'La ventaja de hacerse mayor', que ha reunido a una decena de séniors, hombres y mujeres, para versionar 'Antes de que cuente diez', uno de los temas más populares de Fito & Fitipaldis que habla sobre aprovechar el momento y vivir la vida plenamente y en el que se entonan versos como "No voy a sentirme mal / Si algo no me sale bien / He aprendido a derrapar / Y a chocar con la pared".