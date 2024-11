El hombre que le puso banda sonora a los 80: muere el productor Quincy Jones a los 91 años

Hay consenso entre los críticos en señalar que los tres discos capitales, los que convirtieron en estrella global a Michael Jackson , son 'Off the wall' (1979), 'Thriller' (1982) y 'Bad' (1987). Y los tres tienen un denominador común: fueron producidos por el genial Quincy Jones (1933-2024), que fallecía este domingo en su casa de Los Ángeles, según comunicaba hoy lunes su representante, Arnold Robinson.

En 1961, Jones, con tan solo 28 años fue nombrado vicepresidente de Mercury Records , siendo uno de los primeros afroamericanos con esa posición en la industria del disco. Desde entonces su carrera fue imparable, produciendo a artistas como Tony Bennet o Sara Vaughan . Los grandes hitos de su carrera llegarían en los 80, de la mano de dos artistas tan disímiles como Frank Sinatra y Michael Jackson: en el lapso de solo dos años Jones produjo el 'Thriller' de Jackson (hasta hoy el disco más vendido de la toda la historia) y 'L.A is my lady', último álbum (no recopilatorio) de Sinatra.

No sorprende pues, que dada su enorme influencia entre los artistas norteamericanos, Jones fuera convocado para una tarea que podría parecer titánica: dirigir y producir a 26 de las mayores estrellas musicales que existían ene el mundo en 1984. Es legendaria la historia que cuenta como Jones puso un cartel en el estudio esa mítica noche en que se grabó el 'We are the world' que decía: 'Dejad vuestros egos en la puerta'. Años después el propio productor desmentiría esa anécdota señalando que no había puesto ningún cartel... pero que sí que lo había puesto en la invitación que recibieron Bob Dylan, Ray Charles, Stevie Wonder y el largo etcétera que todos conoces.