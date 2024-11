Juan Carlos Romero, guitarrista de las estrellas: "Compuse para Rosendo, se la envié y me respondió cantando"

Con bulerías, rumbas, granaínas, tangos y tarantas, Romero rinde tributo a Antonio Moreno, Paco de Lucía, Enrique Morente, Félix Grande, el Niño Miguel… " Es un encuentro con la vida y con la verdad desde el sentimiento de pérdida que nos acompaña según van pasando los años. Cuando somos jóvenes nos creemos inmortales, no existe ese temor a la muerte, pero conforme avanzas la vida se va transformando sin esos seres que ya no están. Los artistas tenemos la obligación de hacer arte con esas sensaciones para que queden como un legado perdurable. Me siento muy afortunado de tomar la vida entre mis manos y moldearla a través de la música como si fuese arcilla".

Como se ve, Romero es pura sensibilidad. Lo lleva en su ADN. Su padre ya tocaba y le transmitió su pasión, de manera que a los ocho años este chiquillo de Huelva apuntaba maneras. "Tuve como maestro a Miguel 'El Tomate’, padre del Niño Miguel y abuelo de Tomatito. Después de la gran lección que él me transmitió, conocí, hacia los 18 años, a Manolo Sanlúcar, con quien empecé a desarrollar mi propio discurso. No habrá ya un suspiro que no haya exhalado su guitarra, un sonido sin descubrir, un matiz sin explorar. Romero es un esteta y lo manifiesta cuando compone, toca o habla. La propia entrevista la llena de poesía para explicar que el flamenco, que es su esencia, es un lenguaje extraordinariamente rico y lleno de recursos.

Romero nos revela que en 'El que va conmigo y yo’ ha sacado esa otra parte de su alma que no se expresaba. "Es una parte de mí que no es puramente flamenca, sino que se compone de otros registros musicales que yo no dejaba salir. Por supuesto, estoy en deuda con el flamenco y he sido respetuoso con él dejando que su huella esté en cada uno de los temas, pero sobre todo he sido fiel a mí mismo". En el disco está lo que ha vivido, su yo más sincero. "El resultado es una mirada hacia dentro que me pone del revés para que me pueda contemplar".