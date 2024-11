El boom de la música en vivo no cesa. El sector de los conciertos y festivales facturó en 2023 en España casi 579 millones de euros , un registro récord que superó en un 26% al del año anterior, según datos del Anuario de la Música. Así que no es extraño que esta industria cada vez llame más la atención de las marcas , que ven en en el patrocinio de estos eventos el escaparate ideal para conectar con nuevas audiencias .

"Este patrocinio de la gira eleva nuestra campaña It's Great To Be a Cat y destaca el enfoque travieso de FELIX para asegurarse de que sus productos aparecen en primer plano y son el centro de atención de una manera sorprendente", explica en un comunicado Fabio Pietro Degli Esposti, director del grupo de marketing europeo de Nestlé Purina.