Iván Ferreiro va a por el trono navideño de Mariah Carey: anuncia villancico y sus colegas no lo ven claro

“Hola amigos, como en todos los años llegan en estas fechas las navidades, las luces, los regalos, la familia y los amigos. Este año he decidido cumplir unos deseos de algunos que me habíais mandado algunos mensajes de grabar un villancico, así que, nada, me gustaría anunciaros que en estos días lanzaremos un villancico y esperamos que os guste muchísimo . Feliz Navidad a todos”, decía el exvocalista de Los Piratas.

La puesta en escena tan paródica y extrañamente cargada de buenos deseos hizo arquear las cejas a más de uno de sus seguidores. " ¿Te han hackeado la cuenta? , Amarga Navidad estaría terriblemente bella", le contestaba uno; " No sé si emocionarme o preocuparme … en cualquier caso deseando escucharte", decía otro; "Qué maravilla. No puedes tener más descolocado al personal con esto", se deleitaba el de más allá.

Tanto ha llamado la atención el anuncio de un artista que hasta algunos compañeros de profesión se han visto obligados a salir a la palestra. Una de las reacciones más contundentes ha sido la del líder de Love of Lesbian, Santi Balmes, que ha respondido a la iniciativa de Ferreiro con otro vídeo: "¡No, Iván, no, por favor!. No lo hagas, Iván, no lo hagas, tienes pocas horas de vuelo. Eres agnóstico, no puedes hacer un villancico, de la misma manera que yo también lo soy'.