Esta gente no existe: la primera discográfica española de 'artistas' generados por IA

El álbum debut de Lil DataCrunch se llama, así, sin complejos, 'Fake Sh*t' ('Mierd* Falsa') y trae, según la promotora española All Music Works , "una fusión única de trap, hip hop y rock alternativo". Según la promotora, como voz emergente de su generación, Lil DataCrunch "crea paisajes sonoros que exploran la vida urbana , la era digital y las complejas emociones de la juventud actual". Todo bien. Con el añadido de que el artista no existe. Pero existe. Es decir es una creación -imagen, background, sonido- de la Inteligencia Artifical. Y como se viene diciendo desde que todo esto empezó, esto no ha hecho más que empezar .

Como se puede leer en la propia web de All Music Works, este se presenta (en inglés) como " un colectivo creativo que opera como sello discográfico y estudio de producción musical, destacándose por ser pionero en el uso de la inteligencia artificial (IA) en la industria musical". Sobre lo 'creativo' del asunto se abre el abismo de la incertidumbre. Para artistas como Nick Cave , por ejemplo, la 'musica' generada por la IA es simplemente una sh*t. "Una grotesca burla de lo que es ser humano" . Para otros, que no son Nick Cave, es una oportunidad de negocio y una revolución en la que el algoritmo es como un pincel en la mano de un artista.

Técnicamente, el primer 'grupo virtual' que triunfó en la música fueron Alvin y las Ardillas, allá por los años 50. El anime japonés aportó a lo largo de los 80 con 'bandas' como Jem and the Holograms, pero no fue hasta el año 200O, cuando apareció Gorillaz, que la cosa se volvió musicalmente seria. La gran diferencia entre estos hitos y lo de hoy es que detrás de esas 'virtualidades' habían músicos, compositores y voces humanas. Hoy ya no hace falta.