La canción de Nick Cave que ha maravillado a Bob Dylan tras escucharla en directo

Ha sido el propio Dylan quien se ha encargado de contarlo, afirmando a la vez haberse quedado 'impactado' por la canción 'Joy' uno de los temas de, precisamente, 'The Wild God', último disco publicado por el artista junto a los Bad Seeds. ¿Lo habéis escuchado? Se trata de un 'himno a la alegría' como solo puede ejecutarlo el príncipe de las tinieblas. Es decir que se parece bastante a una pesadilla en clave gospel. Como sea, la línea que conmovió a Dylan es esta dice: "we’ve all had too much sorrow, now is the time for joy". Hemos tenido ya tanta tristeza que ahora tiempo para la alegría. En otras partes de la canción habla de fantasmas salvajes y presencias que le hablan a su dolor mientras grita pidiendo piedad, pero ese no es el punto. El punto es que hace falta ser muy Nick Cave para conmover a Bob Dylan.