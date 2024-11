La conmovedora carta de Jan, hijo de Antonio Orozco, en el cumpleaños del cantante: "Me inspiras a ser mi mejor versión"

En la carta publicada en redes, Jan Orozco Prat no puede explicar mejor por qué admira tanto a su padre.

"Querido papá: Este detalle se queda muy corto para explicar lo mucho que me inspiras cada día a ser mi mejor versión", empezaba escribiendo el joven.

"Quiero que sepas que no te puedo querer más y que estás rodeado de gente que te ama. Nunca lo dudes. Gracias por tu humildad, tu calidez de corazón y la pasión que me presentas día a día. Estoy seguro de que mamá está muy orgullosa de ti, allá donde esté", ha continuado escribiendo el joven, haciendo mención a Susana, la ex pareja del artista que falleció en 2017 a causa de un cáncer.