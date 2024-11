Algunos ejemplares raros muy demandados entre los coleccionistas han alcanzado precios sorprendentes

Normalmente se trata de primeras ediciones, tiradas promocionales o limitadas y versiones japonesas muy difíciles de encontrar

Las casetes de los 80 y 90 más cotizadas por los coleccionistas

Es duro tener que decirlo pero los más jóvenes probablemente no sepan qué es un CD. Tanto ha avanzado la tecnología en los últimos años que un soporte que fue inmensamente popular no hace tanto tiempo hoy es desconocido para tus nietos, acostumbrados como están a escuchar la música directamente desde el móvil o la tablet.

Los uppers que aún conservamos nuestras colecciones de CDs -aquellos que no las mandamos directamente al contenedor de basura- ya no las exhibimos orgullosamente en nuestras estanterías, sino que las hemos relegado al sótano o al ático, junto con el resto de trastos inútiles. Y sin embargo, si no nos deshicimos de ellas, podemos estar de suerte, porque algunos de ellos han adquirido un valor sorprendente debido a su alta demanda entre los coleccionistas.

Piezas muy raras con estatus de culto

Por supuesto, no nos referimos a esos álbumes que han estado siempre al alcance de todo el mundo -aunque si estos aún estuvieran precintados podrían tener su valor-, sino a piezas muy raras que con el paso del tiempo han adquirido cierto estatus de culto. Primeras ediciones, tiradas promocionales o limitadas y versiones japonesas suelen estar en el punto de mira de los coleccionistas, y a veces se llegan a desembolsar cantidades desproporcionadas por una de estas copias.

Entre los ejemplos más destacados se encuentra el álbum 'The Future of Rock and Roll', de Bruce Springsteen. Este doble disco promocional fue lanzado exclusivamente en Japón en 1988 y recopilaba un poco aleatoriamente tanto temas de estudio como tomas en directo. Se estima que hoy podría valer alrededor de 1.300 euros.

Otra pieza muy codiciada es el álbum 'My Name Was Prince', de Prince, del que solo se prensaron 50 copias en Japón en 1993 como promoción del recopilatorio 'The Hits/The B Sides'. Este CD que contiene 12 éxitos del genio de Minneapolis ha alcanzado precios superiores a los 6.000 euros.

Un caso curioso es el del cuarto volumen de 'Now That’s What I Call Music', un recopilatorio lanzado en Reino Unido en 1997 y que incluía a U2, Spice Girls, INXS o Blur. Era similar al tipo de sagas antológicas como el 'Boom' que se popularizaron en nuestro país en los 80 y 90. Este fue el primero que se publicó en formato CD y, con solo 500 copias originales disponibles, pueden valer entre 250 y 500 euros.

Singles que valen más de 2.000 euros

Algunos singles también tienen una cotización espectacular. Por ejemplo, 'Pennyroyal Tea', un single de Nirvana lanzado en 1994, pero rápidamente retirado tras la muerte de Kurt Cobain. A día de hoy se pagan hasta 2.500 euros por una copia. Piezas limitadas como 'Smile' de Michael Jackson o 'Sound + Vision' de David Bowie, de las que solo se imprimieron 350 copias copias iniciales, pueden alcanzar valores de hasta 2.000 y 400 euros respectivamente.