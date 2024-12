¿Cómo se hizo Luz esta foto con el autor de 'Yesterday', 'Let It Be', 'Hey Jude' y tantas tonadas universales? La conexión hay que buscarla en el teclista Paul 'Wix' Wickens, músico británico que lleva en la banda de Macca desde 1989, con la gira de 'Flowers in the Dirt'', y que hoy ejerce como director musical del grupo que acompaña en directo al exbeatle.