Amor y música: Soleá Morente saca un disco con canciones que ideó con su padre

Soleá Morente ha presentado 'Mar en calma', un disco nuevo, pero que empezó a idear con su padre hace muchos años

Guardado en un cajón durante una década, el disco ha visto la luz gracias al impulso de Estrella Morente, hermana de la artista

La hija mediana de Enrique Morente rinde así homenaje a su padre, de cuya muerte se cumplen 14 años este viernes

"Llegaría el momento en que te necesitaría". Las palabras de Frank Sinatra en 'I'm a fool to want you' -primer corte del nuevo disco de Soleá Morente- podrían ser un buen resumen de la historia de 'Mar en calma' (Discos Probéticos, 2024). Como una figura siempre tutelar, la figura del padre, tiende una mano desde la inmortalidad a la hija para impulsarla a terminar el disco que idearon juntos, hace ya una década. Se le necesitó, y allí estuvo.

Lo cuenta la propia artista. "Un medio día de septiembre en Granada (2010) terminé el último examen de la carrera y fui a casa corriendo para contarle a mis padres que por fin me había licenciado. Detrás de esa prisa por terminar un ciclo de mi vida, se escondían las ganas de saber si mi padre se acordaba de lo que en algún momento habíamos hablado meses antes; si terminaba la carrera, empezaríamos a grabar algunas maquetas para un posible proyecto que quizá algún día podría publicar, o quizá podría quedarse en la intimidad y compartirlo solo con mis amigas y familia, y así no me quedaría con las ganas de haberlo hecho" ha explicado.

No pudo ser. Morente muere, como sabemos ese mismo diciembre producto de un infarto cerebral tras una operación -y según la familia debido a una mala praxis médica- y el proyecto queda trunco. Mañana serán ya 14 años de aquello.

"Por su puesto que él se acordaba de aquel acuerdo- continúa con su historia Soleá-. Abrió una botella de champán en la cocina y me dijo vamos a elegir unas canciones que te gusten y bajamos al estudio. Juntos elegimos 'Palabras para Julia', 'I'm a fool to want you' en la voz de Billie Holiday, 'La Chamelona' por Pericón de Cádiz, y también escuchamos varias canciones de Caetano Veloso y nos quedamos con 'Sonhos'. Eso es lo que podrá encontrarse el oyente desde mañana mismo, y a tenor de lo que ya hemos oído, Soleá (39) está la plenitud de sus facultades.

Estrella Morente, hermana y apoyo constante de la artista pop y flamenca, fue la que le dio el impulso necesario para rescatar, una década después, este proyecto., que tiene además otras connotaciones familiares, ya que cuenta con colaboraciones de Kiki Morente (hermano de la intérprete) y la portada es un dibujo de Aurora Carbonell (su madre).