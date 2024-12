Lynn, hija de Pablo Milanés: "He tenido que aprender a cantarlo sin que se me haga un nudo en la garganta"

El 12 de febrero se realizará en el Wizink Center, un concierto-homenaje al autor de 'El breve espacio en que no estás'

Artistas como Víctor Manuel, Miguel Ríos, Estrella Morente o Pasión Vega se unirán a Lynn Milanés, hija del cubano

Lynn es una de las tres hijas que tuvo el cantautor cubano con Yolanda, musa de uno de sus temas más célebres

"La vida es sabia, la muerte lo es también" dice Pablo Milanés en uno de esos temas en los que describía, como nadie, paso del tiempo. Ese paso que el mismo veía con esa mezcla imposible de tristeza y alegría. Lynn Milanés, una de sus hijas, lo recuerda dos años después de su muerte, como un padre siempre presente, un maestro y una enorme influencia para tantos músicos incluida ella misma.

Todo eso será celebrado el próximo 12 de febrero en un concierto 'multiartista' que convertirá el Wizink en una fiesta de música y nostalgias. Este nuevo homenaje será presentado por Juan Echanove y contará entre sus invitados a viejos amigos del cubano, como Víctor Manuel o Miguel Ríos, a los que se sumarán Estrella Morente, Pasión Vega, Marwan, Salvador Sobral, Martirio, entre otros.

Acaban de cumplirse dos años de la partida de Pablo ¿Se va acostumbrando a la perdida? ¿Se transforma la memoria de nuestros seres queridos? ¿Siguen creciendo con nosotros?

Una nunca se acostumbra a perder a un ser querido de esta magnitud. En primer lugar, por muy preparado que crees estar para asumirlo, la realidad es otra. Después de la muerte de mi padre he tenido que aprender a vivir con el dolor de su ausencia, aprender de poco a poco a escucharlo cantar, a cantarlo sin que se me haga un nudo en la garganta que aun no logro superar, a hablar de él con fluidez. Los recuerdos llegan sin cesar en todos los aspectos de tu vida. Cada Dia crece mas ese recuerdo y aprendes a vivir con el.

‘Eternamente Pablo’, el concierto del 12 de febrero reúne a algunos de sus amigos con artistas más jóvenes que crecieron con sus canciones. ¿Reúne también a la familia de Pablo?

El homenaje del día 12 será un concierto donde se reunirán artistas esencialmente españoles, entre ellos algunos lo conocieron y compartieron escenario juntos, algunos son hermanos y amigos ,y otros han grabado sus temas y cantan sus canciones en sus conciertos. Creo que lo principal, el motivo principal de este concierto es rendirle tributo a la gran obra de Pablo, a su legado musical y destacar en un breve y corto tiempo, la importancia que tiene y tendrá su imperecedera música en el transcurrir del tiempo.

A lo largo de su vida, Pablo recibió muchos homenajes, incluidos discos como ‘Querido Pablo’ o ‘Pablo querido’. ¿Cómo llevaba el este tipo de reconocimientos?

Estos tres álbumes: 'Querido Pablo'; 'Pablo Querido' y 'Amor y salsa', son colaboraciones que reúnen a grandes interpretes de Europa y Latinoamérica. Por supuesto que esta de mas decir el inmenso honor y satisfacción que siempre tuvo e indescriptible agradecimiento a estos artistas y el inmenso orgullo que le llenaba al escuchar sus canciones interpretadas por todos ellos. Creo que eso pone a prueba la capacidad de llegar hasta lo más hondo de una música, no importa la cercanía o lejanía entre culturas ,que siempre de su mano acaban por demostrar hasta qué punto las cosas del alma son capaces de hermanarnos.

¿Cuál es el último recuerdo que tiene de su padre?

El último recuerdo lindo que tengo y tendré siempre presente serán los momentos que compartimos en familia. Era común visitar los domingos su casa y ver como él lograba reunir a todos ese día para compartir comida, música, baile, hablar de lo último que estuviese aconteciendo, hablar de política y criticar cualquier barbaridad de nuestro país. Realmente son pequeños pero a la vez grandes momentos que se extrañan y que no volverán.

¿Y el primero?

Del primero vienen muchos hermosos momentos de la infancia, no logro tener uno específico. Hay muchas anécdotas y vivencias que se hicieron habituales: la recogida de la beca, la llegada de un viaje, cuando nos buscaba los fines de semana, que pitaba desde abajo y corríamos a verlo para empezar el recorrido al parque Lenin y luego a almorzar a casa de la abuela, siempre escuchando alguna música que nos había reservado esa semana y que después cantábamos a toda voz. Mis recuerdos de la infancia son muy bellos en general.

¿Cómo vivió la separación de Pablo y Yolanda, su madre e inspiración del célebre tema?

Mi madre y mi padre se separaron cuando éramos muy pequeñas mis hermanas y yo, apenas teníamos 2 y 3 años. No lo recuerdo como algo traumático para mi. Quizás para alguna de mis hermanas lo fue en ese momento, pero nada que no se haya superado rápido pues como decía antes, era un padre excepcional, siempre lo fue con todos sus hijos y no hay nada que reprochar en cuanto a eso. La separación para ellos, sobre todo para mi madre fue dura, durísima, pero ella nunca nos hablo de ese tema hasta que crecimos, porque en realidad él siempre estuvo presente en todo.

¿Cómo fue para usted darse cuenta, de pequeña, de que su padre era Pablo Milanés?

En la escuela siempre nos preguntaban a mis hermanas y a mi -soy la mayor de las tres-, si éramos las hijas de Pablo Milanés. Eran los años 70, nosotras estábamos en un colegio donde habían muchos niños hijos de padres de la resistencia que acababan de llegar de Chile después del golpe de estado de Pinochet. Papi había hecho 'Yo pisaré las calles nuevamente' y siempre querían que cantáramos ese tema a cualquier hora y en cualquier momento cada vez que se daban cuenta que éramos sus hijas.

¿Y cómo fue darse cuenta de que era adorado por tantos?

Fue algo lindo. Poco a poco vas acostumbrándote a esa idea y la incorporas a tu vida, aunque creo que nunca dejó de sorprenderme el cariño que le profesaba la gente cada vez que lo veía, hay miles de historias increíbles de admiración y cariño del público hacia su persona.

¿Fue natural para usted el dedicarse a la música?

Para mí fue un tránsito del deporte a la música. Siendo niña no creía que me fuese a dedicar a la música, pues tenia amor por el deporte pero mi padre me compro una flauta y me empezó a poner música clásica y barroca de intérpretes flautistas, vamos, que me fue enamorando de la música... y funcionó. Ya después entré al conservatorio con 12 años y estudié allí hasta los 18. Lo siguiente fue decidir si seguir con la flauta o dedicarme a otra cosa y ahí otra vez mi padre me orienta y me convence de que me dedique al canto, cosa que yo no tenía pensado en mi vida, ni se me pasaba la idea por la cabeza, no me sentía capaz .Lo intenté creando un grupo de voces para ir incorporándome a ese mundo vocal, y después de cuatro años me hice solista.

¿Le costó encontrar su propia voz?

Me costó trabajo encontrarme, fui poco a poco intentando encontrar la forma de decir en la interpretación. No soy compositora así que me costo más, y es verdad que la influencia de mi padre era muy fuertes. Fueron años de trabajo en vivo y de muchas grabaciones en estudio para lograr encontrar eso que quería decir a mi manera y creo que lo logré.

Como intérprete usted misma ha transitado por muchos géneros, incluidos el pop, el rock, la trova cubana, el bolero, la bossa nova, etc. ¿Le ha costado encontrar su propia voz? ¿Sintió alguna vez, como artista, la necesidad de separarse de la sombra de su padre?

Siempre tuve claro que las comparaciones iban a ser una constante en mi vida. Al principio me molestaba, pero era porque era joven y no entendía bien lo que estaba sucediendo, no tenía la dimensión de lo que significaba este tipo de comparación inevitable. Realmente a la sombra de él no me siento q haya estado nunca. La gente creo que lo ve de manera diferente y hace empatía con la parte familiar.

¿Diría que Pablo fue un maestro también?

Creo que mi padre era muy humilde en ese sentido, podía colaborar con todos, darle oportunidades a los que comenzaban, ayudarlos a crecer y nunca sentirse superior a nadie, aunque lo fuese. Y nosotras, porque no soy la única que canta en esta familia, nos sentimos muy orgullosas de haber crecido bajo su manto, con sus enseñanzas y sus criticas también, por qué no, eso ayudó a encontrarnos mucho más rápido. Realmente fue una experiencia muy bella haber tenido ese padre.

¿Tiene una canción favorita de Pablo?

Canciones favoritas no tengo una, tengo muchas. Él tiene la particularidad de haber recorrido varias etapas en su música y yo tengo mis preferencias desde el inicio de su carrera musical hasta el final. Hizo más de 50 discos imagínate ..una barbaridad de temas. Podría decir algunas menos conocidas que otras, como 'Réquiem por un amor' que es de sus inicios, o "Mírame bien', o 'Regalo'...

Pablo describió como nadie el paso del tiempo, ¿alguna canción que se entienda mejor en la madurez?

Él componía para muchos aspectos de la vida por los que pasa un ser humano y en ese transcurso puedes escuchar muchos temas de Pablo que tendrán que ver con tu vida. Por ejemplo: 'Ya se va', 'No ha sido fácil', 'El tiempo el implacable el que paso'... y así muchos más que tocarán tu corazón, depende de lo que estés viviendo.

¿Una que le parezca particularmente triste?