La intérprete de 'Like a Prayer' está trabajando con el productor Stuart Price, con quien aparece en una serie de clips bailando, riendo, tomando notas en un cuaderno y muy concentrados ambos en el estudio , durante lo que parecen largas jornadas trabajando en el nuevo material.

Además, del también miembro de Les Rythmes Digitales, en el vídeo se puede ver al novio de la artista, Akeem Morris; a su manager, Guy Oseary, y a sus gemelas Stella y Estere, a las que se puede ver tocando el piano y cantando en algunos momentos del video, por lo que sus voces podrían aparecer en futuras canciones. La publicación no tiene como banda sonora ningún tema nuevo, sino a PAWSA y ‘Dirty Cash’ de The Adventures of Stevie V.