El éxito de 'Rumours' viene muy de lejos, no es ninguna tendencia pasajera relacionada con alguna de sus canciones sonando en un spot publicitario o dando el campanazo viral en TikTok (que también ocurre). El álbum de hits eternos como 'Go Your Own Way', 'Dreams' o 'The Chain' ha despachado más de 40 millones de copias en todo el mundo y es el vinilo más vendido de los años 70, 80 y 90, según 'Official Charts Company'. Solo en este milenio ha colocado cerca de 280.000 copias en este formato, superando al 'Dark Side of the Moon' de Pink Floyd', 'Nevermind' de Nirvana, ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ de Oasis y 'Greatest Hits' de Queen.