El icónico bajista tiene claro que el rock ya no tiene la relevancia cultural y el impacto mediático que tuvo en el siglo XX

Delimita la edad dorada del rock entre 1958 y 1988: "Desde entonces hasta hoy son casi 40 años. ¿Quiénes son los nuevos Beatles?”

Gene Simmons, el icónico bajista de Kiss, sigue pensando que el rock está muerto. Y no (solo) porque su banda se retirara definitivamente de los escenarios en 2023, sino porque tiene claro que el género hace tiempo que perdió la relevancia cultural y el impacto mediático que tuvo en el siglo XX, superado por otros estilos musicales como el hip-hop, el pop y la música electrónica.

Pese a que el rock parece haberse revitalizado en los últimos años, gozando de un cierto repunte de popularidad, para Simmons nada ha cambiado. Él no ve brotes verdes, sino decadencia, aunque admite que a algunos les pueda parecer paradójico. "La gente no entiende cómo puedo decir eso cuando todos tenemos nuestras canciones favoritas y nos encantan nuestros grupos favoritos: tú y yo y todos los demás", explica en una entrevista en 'The Zak Kuhn Show'.

30 años, la edad dorada del rock

El demoníaco bajista echa la vista atrás para marcar una edad dorada en el género claramente delimitada. "Desde 1958 hasta 1988, eso son 30 años. 30 años. ¿Y qué vino durante ese periodo? Bueno, tuvimos a Elvis, tuvimos a The Beatles, The Rolling Stoens, Jimi Hendrix, todo eso, Pink Floyd, los solistas, David Bowie y simplemente música que dura para siempre, o eso nos gusta pensar", repasa.

Y continúa recapitulando: "En el mundo disco, tenías a Madonna, con guitarras más pesadas, tenías — Oh Dios — AC/DC y todos los demás, Aerosmith y así sucesivamente. Y tenías Motown al mismo tiempo. Tenías a Prince. Era un menú musical muy, muy rico. Tenías bandas prog, tenías a Yes, Genesis, Gentle Giant, y tenías a las bandas pesadas, Led Zeppelin y demás". Por alguna razón, a Simmons le gusta poner el límite en 1988, y no en 1991 o 1994. "Desde entonces hasta hoy, son casi 40 años. ¿Quiénes son los nuevos Beatles?”, se pregunta.

El razonamiento de Simmons, que ya ha repetido en otras ocasiones, no deja de tener su lógica. Entre 1958 y 1988 surgieron artistas que dejaron una huella imborrable en la música, figuras reconocidas universalmente, incluso por aquellos que no son aficionados al rock. Sin embargo, desde 1988 hasta la actualidad no encuentra bandas que alcancen ese nivel de reconocimiento y permanencia en la cultura popular.

"La fama es la recompensa final"

Pero ¿qué pasa entonces con bandas posteriores como Nirvana, Pearl Jam, Oasis o Foo Fighters? Para Simmons simplemente no tienen el mismo impacto cultural que los gigantes del pasado, incluso aunque algunos son grupos que él mismo dice admirar. "Si caminas por la calle y le preguntas a un joven de 20 años: ‘¿Quién es el bajista de Nirvana?’, no sabría de qué estás hablando. O, ‘¿Puedes cantar una canción de Nirvana?’. No, no. The Beatles y, en menor medida, The Rolling Stones y Elvis, todos conocían a The Beatles. Aunque odiaras la música rock, sabías quiénes eran ellos”.

Aparte de los Beatles, otro ejemplo de grupo que, según Simmons conoce todo el mundo aunque no les guste es Kiss. Al menos a sus avatares maquillados: "Tampoco todo el mundo ama a Jesús. No se trata de eso. La fama en sí es la recompensa final. No le vas a gustar a todo el mundo, pero te conocen".

"Si digo Snoop Dogg, todo el mundo sabe quién es, pero si mencionas a otros raperos que en realidad podrían ser mayores estrellas del rap M.C. Criminal -o lo que sea, me lo acabo de inventar-, las masas no tendrían ni idea. Es porque Snoop aparece en los medios de comunicación: tuvo un programa de televisión con Martha Stewart y ese tipo de cosas. Así que las masas no tienen ni idea de quién está en Phish, uno de mis grupos favoritos, o en Pearl Jam. No tendrían ni idea, a menos que seas fan", argumenta el veterano músico.

"¿Los Stones? ¿Son una banda?"

Finalmente, cuenta una anécdota que protagonizó su propio hijo Nick que a su juicio demuestra de una forma categórica cuán lejos está el rock de la juventud actual: "Vio a una chica mona con una camiseta con la lengua de los Rolling Stones y él intentó entablar conversación. Se acercó y su primera frase fue: 'Oh, así que eres fan, ¿eh?'. Y ella dijo algo como 'Sí. ¿De qué?', Y Nick respondió: 'Ya sabes, de los Stones'. Ella: '¿Los Stones? ¿Qué son? ¿Una banda?'. Y Nick dijo: '¿Estás de broma? Llevas su camiseta'.