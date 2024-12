Desacreditar a Collins , despreciarle y ponerle a parir se puso de moda a partir de los 90. Su nombre se convirtió en perfecta síntesis de lo 'anticool'. Jimmy Page le culpó (injustamente) del desastre que fue la reunión de Led Zeppelin en el mentado Live Aid con él a las baquetas; David Bowie justificó su bajón creativo en la segunda mitad de los 80 calificando esa etapa como sus " años Phil Collins" , y Noel Gallagher , en el momento de mayor auge de Oasis, proclamó que si no tenía " la cabeza cercenada " del batería en su nevera antes de que terminara la década se consideraría fracasado. Hasta Paul McCartney le ninguneó en un encuentro en el palacio de Buckingham refiriéndose a él como " nuestro pequeño Phil ".

Para colmo, los problemas de salud no dejaron de acumularse con el tiempo. Primero perdió la audición del oído izquierdo, después una lesión en la columna vertebral le provocó un daño neuronal severo, afectando su movilidad y su capacidad para tocar la batería, y otro problema en un pie le obliga a utilizar bastón o silla de ruedas. De provocar mofa, Collins pasó a ser digno de lástima. "Siento que he gastado todas mis millas aéreas", confiesa el músico, de 73 años, en el documental 'Phil Collins: drummer first', que acaba de publicar el canal Drumeo en Youtube.