Una de las razones por las que 'Songs of a Lost World' , de The Cure , es una de las experiencias musicales más subyugantes de la temporada es por cómo suena la intransferible voz de Robert Smith . A sus 65 años sigue luciendo tan esplendorosa como cuando tenía 30 y lanzó la obra maestra 'Disintegration' (1989). Al contrario que muchos otros compañeros generacionales cuyo timbre ha ido cambiando con el tiempo, el de Smith permanece exactamente igual . Es como si su voz estuviera suspendida en el tiempo, o congelada en carbonita. Pero esa clase de magia tiene su truco, y el vocalista lo ha desvelado en una entrevista en Radio X con John Kennedy.

Hay un momento de la conversación en el que Smith se sincera sobre la mortalidad y las decisiones que le han permitido continuar al frente de The Cure. El músico explicó que aunque empezó su carrera en los años 70 en realidad no empezó a preocuparse por su salud, y concretamente por su voz, hasta mucho después: “Tengo suerte de tener los genes que tengo, porque realmente no presté mucha atención a la longevidad hasta los 50 años. Me sorprendió llegar a los 50 y luego comencé a pensar que me gustaría llegar a los 60. Entonces comencé a moderarme un poco. Luego cumples 60. Así que supongo que como consecuencia de eso, mi voz se ha mantenido probablemente mucho más tiempo de lo que pensaba”.