Los conciertos del mítico 'Ballbreaker Tour' de AC/DC que en 1996 pasó por la madrileña plaza de Las Ventas empezaban con una gigantesca bola de demolición echando abajo un muro en el escenario justo antes de que el grupo acometiera los primeros acordes de 'Back in Black'. No deja de ser paradójico que una esfera similar haya derribado ahora la casa en la que Malcolm y Angus Young comenzaron a trazar el camino de una de las bandas más grandes del rock.

Efectivamente, la vivienda donde se fundó AC/DC en 1973, en el número 4 de la calle Burleigh en Burwood , Sydney (Australia), ya no existe. Y lo más triste es que fue derribada "por error" el pasado mes de diciembre, causando la consternación de numerosos vecinos y fans de la banda, que la consideraban un lugar de peregrinación similar a lo que Graceland significa en Memphis para los seguidores de Elvis Presley.

El inmueble, una pequeña casa unifamiliar de planta baja de color blanco, fue el hogar de la infancia de los hermanos Young. Dada de la notable historia que cargaba, fue incluida en el Registro de Casas Históricas del National Trust de Nueva Gales del Sur en 2013, pero eso no ha impedido que la promotora Burwood Square Pty Ltd procediese a su demolición después de haber adquirido la propiedad en febrero de 2023 con vistas a construir un proyecto residencial multimillonario. La empresa asegura que solo se enteró de la relevancia musical de la casa después de tirarla y ha pedido ¿sinceras? disculpas.

"Lamentamos que el anterior propietario no haya compartido con nosotros esta parte vital de la historia de la propiedad", declaró el gerente general de la empresa, Leon Kmita, en un comunicado recogido por news.com. "Para nosotros fue una sorpresa descubrir esa conexión cuando nuestro proyecto estaba ya en marcha. Lamentamos sinceramente este descuido ", señaló.

A pesar de las disculpas, el malestar se ha extendido no solo entre los fans, sino también entre las autoridades y estatales, acusadas de no haber tomado medidas para preservar un lugar histórico. "Posiblemente la residencia más icónica del país ha sido demolida ¿Cómo no pudo protegerse como un museo del rock australiano o destino turístico? Graceland mantiene viva a Memphis… esto podría haber hecho lo mismo por Burwood durante décadas", expresaba en Instagram el gerente de Utopia Records, una conocida tienda de discos cercana.