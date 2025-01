Debbie Harry, de Blondie, sobre cumplir 80 años: "Tengo 25 en mi cabeza"

La legendaria cantante de Blondie llega este año a los 80 con más 'actitud' que nunca

Es la intérprete de clásicos como 'One way or another' o 'Call me', que han sido versionados por varias generaciones

Genio y figura, Harry hace alarde de un 'envejecimiento positivo' pero salpicado de grandes dosis de ironía

Que dice Debbie Harry (79) que hoy por hoy solo liga en el Leroy Merlin. O en The Home Depot, que es algo parecido, pero con más glamour, y está 'lleno de hombres grandes y fuertes". Así de risueña (y punky) se ha mostrado la casi octogenaria artista en una entrevista con The Times. Para la vocalista de Blondie, que según el medio británico luce "una impecable piel de porcelana", los años no parecen haber hecho mella en su físico ("sé maquillarme, tengo una buena base, una buena estructura ósea y, afortunadamente, una buena piel”) pero sobre todo en su actitud ante la vida.

No es que la estadunidense -que en 2023 tocó en Coachella con su banda- no sea precisamente consciente del paso del tiempo. Su 'yo' de joven habría gritado "¡Que se vaya a su casa esa vieja zorra!" al ver a su 'yo' actual subida en el escenario, asegura, pero lo cierto es que siguiendo las sagradas enseñanzas de su madre, Harry se mantiene joven (también) por dentro, aunque consciente. “Mi madre solía decir en su cabeza que tenía 25 años y yo soy igual. Pero pensar en ello todo el tiempo podría ser tu perdición. Y realmente no quiero el tipo de vida que tenía cuando era joven". ¿El tipo de vida? Sexo, drogas y rock'nroll. Qué más. ”.

"Cuando era joven mis padres pensabas que era una drogadicta. Y lo era. Pero también hacía música", sostiene. Hoy, que ha dejado atrás el camino de excesos por el que llegó al éxito en los 70 y los 80, la gran Debbie está lista para hacer un repaso responsable de su vida pasada y, más importante aún, futura.

Los dorados 80

Sobre el pasado, enfrenta la eterna pregunta lanzada hacia a las mujeres (muchas veces como 'sutil' reproche) de por qué nunca tuvo hijos, responde con aplomo que en su momento solo quería salir al mundo y tenía sus propias ambiciones, entre las que no se encontraba el maternar. “No, creo que hubiera sido una madre terrible. Aunque, ¿quién sabe? Saludo a cualquiera que críe una familia, pero a mí no me molesta por alguna razón. Supongo que falta algún elemento en mis cromosomas”, añade con ironía.

¿Cómo se siente al cumplir 80 años este año? “No ando por ahí pensando cada minuto: “Dios mío, voy a cumplir 80”, pero así es como me siento". Y pasa hablar de la belleza de envejecer y dejar atrás ciertas experiencias juveniles. "¡Ya lo he hecho! Esa es la belleza de envejecer, ya sabes de qué se trata. Lo llevas en tu corazón, en tu alma y en tu banco de memoria… ¿o eso suena como una excusa? ¿Debería salir de fiesta todas las noches?”. Claro que no, Debbie. ¿Quién tiene cuerpo para eso?