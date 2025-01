La canción de rock más vendida del siglo XXI tiene 24 años

Billboard ha publicado una lista con las canciones con mayores ventas desde el año 2000 hasta hoy

'Blinding Lights', de The Weknd, lidera un ranking con muy escasa representación de temas rockeros

El álbum de rock más vendido en 2024 tiene 47 años

Contrariamente a lo que muchos se empeñan en proclamar, el rock no está muerto. Simplemente ha dejado de cambiarnos la vida. Las guitarras se siguen empuñando y las estrellas veteranas siguen llenando estadios, pero cuesta destacar algún hito del género en lo que llevamos de siglo que haya removido los cimientos del panorama musical de la misma forma que lo hizo, por ejemplo, 'Smells Like Teen Spirit' de Nirvana en los 90.

No hay ningún artista o banda joven que pueda competir con las nuevas estrellas del pop, el R&B, el hip hop o el reguetón a nivel de popularidad. Las nuevas generaciones asocian el rock a la música que escuchaban sus padres y, desde su punto de vista, no puede haber nada menos rebelde que seguirles la corriente. No es solo una percepción. Lo demuestran los números. Billboard acaba de publicar una lista con las canciones que más se han vendido en el siglo XXI, desde el año 2000 hasta hoy. Y el rock no sale precisamente bien parado.

Rock bajo mínimos

Es cierto que el género admite muchos matices, pero si nos ceñimos a su acepción más clásica solo hay un tema estrictamente rock entre esas 100 canciones, y tampoco en una posición muy destacada. Concretamente aparece en el puesto 24 y se trata de la emblemática 'How You Remind Me', de los canadienses Nickelback, tema que formaba parte de su disco 'Silver Side Up' de 2001, publicado hace 24 años.

Ya tendríamos que bajar hasta el puesto 56 para encontrar a la siguiente canción que, haciendo malabares, podríamos encuadrar dentro del género, 'Maria Maria', de Santana, pieza de su superventas 'Supernatural' (1999). Ya no es solo que el rock sea residual como producto en 2025, es que viene siendo irrelevante a nivel popular desde hace más de dos décadas.

Luces cegadoras en el siglo XXI

Los vientos soplan en direcciones muy distintas. La canción más vendida del siglo es 'Blinding Lights', de The Weekend, un tema que paradójicamente evoca sin disimulo el pop sintético de los 80. En segundo lugar quedan Mark Ronson y Bruno Mars con 'Uptown Funk', que lideró el Hot 100 de Billboard durante 14 semanas en 2015.