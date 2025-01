Daba igual. La prensa no dudó en utilizar ese asesinato y otros desórdenes acontecidos en el concierto de Scorpions en Barcelona para ponerle la cruz al género. Si el heavy ya estaba bajo sospecha, estos incidentes fueron la puntilla . Ayuntamientos y organizadores decidieron prohibir la presencia de grupos heavies en las fiestas locales . Las televisiones y las radios dejaron de programar a las bandas. El pop pasó a considerarse la música oficial de la época y el heavy fue condenado al ostracismo.

Al heavy se le cargó con toda la mala fama, a pesar de que otros entornos en realidad eran más tóxicos. "Las miserias del pop no salían a la superficie . A los rockeros, más feos y melenudos, se nos presentaba como gentuza. Y siempre hay otros estratos que abusan más de muchas cosas y están más protegidos. Cuanto más caro es un vicio, más dependes del dinero que tengas”, reflexionaba en Uppers Carlos de Castro, de Barón Rojo.

Fue en ese momento cuando a Pedro Bruque , bajista, compositor y precursor del metal español en bandas como EVO y Tigres, se le ocurrió que el heavy tenía que organizarse y levantar la voz. "¡Ya está! ¡Lo tengo claro, vamos a hacer un festival reivindicativo de la no violencia en los conciertos de heavy!", se dijo, y decidió crear el COHE (Colectivo Heavy Nacional ), que contaría con el apoyo de artistas, radios, fanzines y revistas especializadas. " El heavy no es violencia ", título de una canción compuesta por él mismo, pasaría a ser el eslogan de cabecera del movimiento.

Desde 1987 se celebraron numerosos conciertos en varias ciudades españolas reuniendo a las bandas más populares, como Obús, Ángeles del Infierno, Muro, Sangre Azul, Ñu o Acero , entre muchos otros, alcanzando una gran difusión. La idea motora de la iniciativa no era solo lograr la unión entre los heavies , sino la de erradicar la violencia en el entorno del movimiento, desterrando a todos aquellos falsos seguidores que se mezclaban entre el público para molestar, incordiar, agredir o robar al resto.

"Yo no considero que esté haciendo algo excepcional, simplemente alguien tenía que empezar la tarea y me ha tocado a mi… Es hora de que la sociedad que nos rechaza se entere de que somos gente normal , que tenemos novia, buscamos piso, tratamos de mejorar nuestro status social y económico como cualquier otra persona", dijo entonces Bruque, según recoge 'Agente Provocador'.

Un sector de la prensa intentó boicotear la iniciativa, insistiendo en que, si bien el rock duro no es en sí mismo engendrador de violencia, no se podía negar que la mayoría de disturbios vandálicos se producían en esos conciertos. Ciertamente, el estigma permaneció a nivel mediático y el heavy nacional no volvió a rotar en televisiones y radios con la asiduidad anterior a 1986. “Pensábamos que era una injusticia. Nosotros, que llevábamos toda la vida peleando, teníamos que ir mendigando para salir en televisión, y salíamos porque estábamos en los primeros puestos en las listas de ventas. Y, aun así, nos ponían muchas trabas”, nos contaba Carlos de Castro.