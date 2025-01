Robbie Williams saboreaba la fama por primera vez cuando solo tenía 16 años, tras presentarse a las audiciones para la creación del grupo que finalmente recibiría el nombre de Take That y se convertiría en una de las boybands por excelencia del Reino Unido. Aunque en 1995, después de algunas diferencias con los otros cuatro miembros abandonaba su proyecto en común, el británico comenzó a labrarse una carrera en solitario que le ha llevado a coronarse como uno de los artistas más relevantes a nivel internacional, con doce álbumes y varios récords, entre ellos, el del músico con la mayor cifra de Brit Awards con un total de dieciocho hasta la fecha.

Con motivo del estreno de su película autobiográfica, Better Man, que llegaba a los cines el pasado 1 de enero, Robbie se ha sentado en distintos platós alrededor del globo para la promoción del film. Durante sus intervenciones, el artista ha hecho referencia a los temas que trata en detalle en su biopic, como su relación con la fama y sus adicciones: “ Caí en un alcoholismo desatado y en adicción , pero cuando tienes 20 años y eran los 90 no se hablaba de adicciones, depresión, ansiedad y ahí estabas”, explicó a Pablo Motos.

Aunque durante su estancia en nuestro país admitió que a los 19 años ya pensó que “tenía un problema”, prefirió no abordarlo hasta que acabó con deudas como consecuencia de ello: “Cuando me fui de Take That había ganado 1,2 millones. Llevé a juicio a mi compañía de discos y tuve que pagar 1,5. Era alcohólico, drogadicto y debía 300.000 libras”, explicó.