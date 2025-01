La historia de la mujer que inventó el rock and roll

Las mujeres han inventado algunas de las cosas más importantes de nuestra vida: del Wifi (Heidi Lamarr) al limpiaparabrisas (Mary Anderson), de los antibióticos contra los hongos (Rachel Fuller Brown) al bote salvavidas (Maria Beasley). También el Rock and roll. Porque el rock, dicen los que saben, se forjó entre "la iglesia y el club nocturno" y lo inventó una mujer negra y lesbiana unos 20 años antes de que el 'Rock around the clock' de Bill Halley y sus cometas, hiciera replantearse su vida a los white boys.