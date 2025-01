La cantautora estadounidense tocará en Madrid, Barcelona y el Festival Azkena de Vitoria el próximo mes de junio

'Lucinda Williams Sings The Beatles From Abbey Road', con versiones de los 'fab four', es su álbum más reciente

En noviembre de 2020, todavía en un mundo en pandemia, Lucinda Williams sufrió un derrame cerebral cuando iba a ducharse en su casa de Nashville. Su marido la encontró en el suelo antes de que fuera demasiado tarde. Hoy está recuperada, pero aún arrastra algunas secuelas y no puede tocar la guitarra. Sí conserva esa voz áspera y aguardentosa que podremos disfrutar el próximo mes de junio en España, pues la gran dama del country rock vuelve a nuestro país.

La cantautora estadounidense realizará una gira de tres fechas, en Madrid (21 de junio, La Riviera), Barcelona (19 de junio), Sala Apolo) y el Azkena Rock Festival de Vitoria. Las entradas salen a la venta este viernes. La ganadora de tres premios Grammy repasará junto a su banda algunos de los grandes temas que han marcado su influyente carrera de más de tres décadas, forjando un legado único dentro del folk, el country, el blues y la Americana.

Tributo a los Beatles desde Abbey Road

Su álbum ‘Car Wheels On A Gravel Road’ es su trabajo más aclamado, ganador del Grammy a Mejor Disco de Folk Contemporáneo en 1999, pero su lanzamiento más reciente es el séptimo volumen de de su serie Lu's Jukebox, 'Lucinda Williams Sings The Beatles From Abbey Road', incluido entre nuestros discos favoritos de 2024.

Este disco, grabado en el legendario estudio londinense en el que The Beatles registraron sus canciones, incluye versiones reinterpretadas de clásicos de los 'fab four' como 'Can't Buy Me Love', 'While my Guitar Gently Weeps' o 'Don't Let Me Down'', así como otras joyas menos evidentes como 'I'm so Tired' y 'Yer Blues'.

La carretera como parte de la rehabilitación

Esta colección no solo sirve de tributo a la banda británica, sino que manifiesta la inagotable capacidad de Williams para reinventarse después de su derrame cerebral. A punto de cumplir 72 años, la artista necesitaba volver a la carretera y a grabar como parte de su rehabilitación. No en vano, las canciones y la creatividad no han dejado de fluir.