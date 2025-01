Marea: “Si con 16 años hubiéramos escuchado música urbana, igual no seríamos rockeros”

A pesar de militar con convencimiento en el bando del rock, los miembros de Marea escuchan todo tipo de música. Como expone Alén, “rock de todo tipo, pero también me gusta mucho la música clásica, la electrónica… Escucho a mucho cantautor, de Víctor Manuel a Franco Battiato pasando por Joaquín Sabina: los he seguido y los llevo dentro. Intento estar al día: Arde Bogotá me encanta. De fuera he indagado mucho en el stoner rock, en Queens of the Stone Age, Foo Fighters… Sigo descubriendo bandas que me encantan. Nunca he tenido prejuicios. Me encanta el reggae, el latin… Vi en directo de Marc Anthony y su banda me voló la cabeza”.