Hombres cantando a menores de edad

Violencia machista normalizada

Jimmy Hendrix cantaba "hey Joe, ¿a donde vas con esa arma en tu mano?, Voy a dispararle a mi mujer. Tu sabes que la descubrí saliendo con otro hombre". Los Beatles en 'Run for your life' aseguraban "preferiría verte muerta, niña, que con otro hombre". Y Los Rolling Stones se jactaban en 'Under my thumb' de tener a la chica bajo control o directamente la insultaban, como en 'Stupid girl'.